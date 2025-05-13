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Yangın Şüphesiyle T.G. Gözaltına Alındı!

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İTFAİYE PERSONELİNE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aydın’da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 18 Mart tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. T.G., yangını bilerek çıkardığı ve eşi ile iki çocuğunun ölümüne sebep olma ihtimaliyle gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Polis, T.G.’nin olayla ilişkili olabileceği düşüncesiyle kız arkadaşı F.T.’yi de gözaltına aldı. İki şüpheli, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişine bakıldığında, 18 Mart’ta Yeşil Mahalle’de T.G.’nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ve 4 ile 11 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Yangın esnasında T.G.’nin evde bulunmadığı belirtiliyor. Gece mesaisinden dönen T.G., eşi ve iki çocuğunun yangında öldüğünü öğrenince baygınlık geçirmişti.

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