Yangında Ailesini Kaybeden İtfaiye Eri Tutuklandı

YANGIN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ve olayın detayları üzerinde yoğunlaşan ekipler, T.G’yi evde yangın çıkarmak ve eşinin yanı sıra iki çocuğunun ölümüyle suçlayarak gözaltına aldı.

KİZ ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Olayın seyrine dair başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri T.G’nin kız arkadaşı F.T’yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin işlem süreci Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşti. F.T, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.G’nin ifadesinde, yangın gecesi itfaiyede çalıştığını ve binada bir doğal gaz kokusu ile ilgili WhatsApp grubunda mesajlar gönderildiğini belirtip eve döndüğünde anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını, kapı açılmayınca yeniden itfaiyedeki arkadaşlarının yanına geri döndüğünü söylediği öğrenildi.