Yangında Ailesini Kurtaran Kız Hayatını Kaybetti

YANGINDA TRAJEDİ: NAZLICAN PEHLİVAN HAYATINI KAYBETTİ

Başakşehir’de bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın meydana geldi. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında ailesini uyandıran 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan hayatını kaybetti. Baba Oktay Pehlivan, “Çocuk kalkıp abisini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım ne de buradaki çocuklar hiçbir tanesi şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti.” ifadelerini kullandı. Yangın, Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak’taki dairenin en üst katında saat 06.00 sıralarında ortaya çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa zamanda dairenin tamamını sardı.

AİLESİNİ UYANDIRDI, MAHSUR KALDI

Nazlıcan Pehlivan, yangını fark ederek uyandı ve aynı odayı paylaştığı ağabeyine seslendi. Ağabeyi, aileyi uyandırmak için odadan çıkarken alevlerin birden yükselmesi sonucu Nazlıcan mahsur kaldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Nazlıcan’ı dışarı çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık kontrollerinde kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Daire ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

TRAJEDİYİ ANLATTI

Oktay Pehlivan, “Akşam uyuduğumuzda bir şey yoktu. Elektrikli soba yanımda. Elektrikli ocağı prize taktık. Lambiri tavan olduğu için sabah saat 6 gibi yanmaya başlıyor.” diyerek olayın gelişimini anlattı. Pehlivan, “14 yaşındaki abisi burada yatıyordu. Tavanı komple alev sardıktan sonra kızım abisine sesleniyor. ‘Abi kalk annemleri kaldır’ diyor. Ev yanıyor. O sırada alevler evin yarısını sarmıştı.” dedi. Pehlivan, “Nazlıcan 2 bazanın arasındaki boşluğa saklanmış. Alevler salona doğru çoğalmaya başlayınca salondaki lambirler yanmaya başladı. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti. Temiz bir evlat olarak gitti.” şeklinde duygularını ifade etti.

HAYAT KAYBINI KATLANARAK ARTIRIYOR

Oktay Pehlivan, “Ev gider de her şey gider de bir canın gitmesi çok kötü. 2 gün önce otel yangınında vefat eden bir öğrenci kız çocuğu vardı. Çocuğa üzülürken iki gün sonra benim başıma geldi.” sözleriyle acısını dile getirdi. Pehlivan, elektrikli ocakların kullanılmaması gerektiğini vurguladı. “Şu an ne oldu kızım morgda yatıyor. Bugün kızımla birlikte gezmeye gidecektik.” diye ekledi.