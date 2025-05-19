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Yangında Hayatını Kaybettiği Belirlendi

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YANGININ PATLAŞTIĞI AN

Uşak’ın Sivaslı ilçesi Yenierice köyünde, Mehmet Ali Özçakır’a ait tek katlı bir evde saat 16.00 sıralarında yangın meydana geldi. Alevler hızla evi sarmaya başladı.

İHALE GİDEN EKİPLER

Komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için 1 saat boyunca yoğun bir çaba sarf etti.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ, ACIL HABER GELDİ

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, içeri giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Özçakır’ın cansız bedenine ulaştı. Yangının çıkış nedeni üzerinde çalışmalar sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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