Yangında İki Ev Yandı, Tanker Devrildi

KASTAMONU’DA YANGINDA ZARAR GÖREN EVLER

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy köyü Dikmen Mahallesi, büyük bir yangının etkisiyle sarsıldı. Yangın, Ömer Tekeci ve Orhan Tekeci’ye ait evlerde başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki yapıların da yanmasına neden oldu. Mahalle sakinleri, alevleri fark ettikten sonra durumu hemen yetkililere bildirdi. Taşköprü ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirilirken, kar nedeniyle ulaşım zorlukları yaşandı. Yangına müdahale eden ekipler, saatler süren çalışma ile alevleri kontrol altına aldı. Ancak olay sonucunda, iki ev, dört ahır ve bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

TANKER KAZASI VE ŞANSLI KURTULUŞ

Yangın alanına su taşıyan Taşköprü Belediyesi’ne ait su tankeri, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı ve vinç yardımıyla devrilen tanker, kaldırılarak tekrar yola çıkarıldı. Bu, olayın ciddiyetine rağmen, bir nebze olsun rahatlatıcı bir gelişme oldu.

BAŞKAN ARSLAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Yangın sonrası bölge hakkında açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Arslan, “Yangına müdahale eden itfaiye ekibimizin bulunduğu araç, Bulak köyü mevkiinde kaygan yol nedeniyle devrildi. Çok şükür ki personelimiz kazayı yara almadan atlattı. Özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyor, Rabbimden beterinden korumasını diliyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, aynı köyde 2008 yılında da benzer bir felaket yaşandığını hatırlatarak, altı evin küle döndüğünü belirtti. Bölge halkı, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için daha etkin önlemlerin alınmasını talep ediyor.