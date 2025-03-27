Yangında Mağdur Olan Çocuk Kurtarıldı

ROUPLARINDA YANGIN MEYDANA GELDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Modern Evler Mahallesi’nde yer alan Ayyıldız Apartmanı’nın 2’nci katındaki dairede yangın meydana geldi. Kısa sürede daireyi saran alevler, diğer katlara da bulaştı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Paniğe kapılan apartman sakinleri, kendi çabalarıyla dışarı çıktı.

MAHSUR KALAN ÇOCUK KURTARILDI

Bina içerisindeki 4’üncü katında mahsur kalan M.G., itfaiye merdiveni kullanılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen M.G.’ye ambulans içerisinde müdahale yapıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucu dairelerde bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.