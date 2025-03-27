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Yangında Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

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İSKENDERUN’DA YANGIN ALARMI

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Modern Evler Mahallesi’nde bulunan Ayyıldız Apartmanı’nın 2. katındaki dairede yangın meydana geldi. Kısa süre içinde yayılmaya başlayan alevler, diğer katlara da sıçradı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Paniğe kapılan sakinler, kendi çabalarıyla apartmandan tahliye oldu.

MAHSUR KALAN ÇOCUK KURTARILDI

Yangın sırasında binanın 4. katında mahsur kalan 4 yaşındaki M.G., itfaiye merdiveni aracılığıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen M.G.’ye ambulans içinde müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle apartmandaki dairelerin eşyalarının kullanılamaz duruma geldiği gözlemlendi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.

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