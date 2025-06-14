Yangında Mahsur Kalan Yavru Köpekler Kurtarıldı

İKİ AYRI ANIZ YANGINI ÇIKTI

İslahiye Beyler Mahallesi kırsalındaki Leçe mevkiinde, dün sabah ve akşam saatlerinde iki ayrı anız yangını meydana geldi. Yangınlar toplamda 6,5 saatte söndürüldü. Yangınlar sonucunda 500 dönüm alan anız alevler içinde kaldı.

İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi sırasında soğutma çalışmaları yürüttü. Bu süreçte jandarma ekipleri de olay bölgesinde detaylı incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, annelerinin yönlendirmesi ile mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, yavru köpekleri başarılı bir şekilde kurtardı.