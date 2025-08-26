Yangwang En Hızlı Elektrikli Otomobil Oldu

BYD’NİN YANGWANG MARKASI YENİ BİR HIZ REKORU KIRDI

BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang, teknolojik yeteneklerini sergileyerek yeni bir global elektrikli araç azami hız rekoru kırdı. Yangwang tarafından yapılan açıklamaya göre, U9 elektrikli süper otomobil mühendislik test aracının Almanya’daki ATP test pistinde ulaştığı 472,41 km/s hız, elektrikli araçlar arasında yeni bir dünya rekoru oluşturdu. Bu rekor, daha önce Aspark isimli bir firmanın SP 600 modeline aitti.

ASPAK VE RIMAC REKORU GERİDE BIRAKILDI

Aspark’ın SP 600 modeli, 8 Haziran’da gerçekleştirdiği test sürüşü ile Hırvat hiper otomobil Nevera’nın rekorunu (412 km/s) geride bırakmayı başardı. SP600, saatte 438.7 km hıza ulaşarak, “Dünyanın en hızlı elektrikli aracı” unvanını kazandı. Bu rekor daha önce Hırvat üretici Rimac’ın geliştirdiği Nevera modeline aitti. Rimac Nevera, her bir tekerleğe bağımsız elektrik motorlarıyla güç aktararak 412 km/s maksimum hıza ulaşmayı başarmıştı.

YANGWANG U9’UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BYD, yeni modeli Yangwang U9 ile bu iki aracı geride bırakmayı başardı. İki koltuklu elektrikli süper otomobil, 25 Şubat 2024’te Çin’de piyasaya sürüldü ve başlangıç fiyatı 1,68 milyon Yuan (234 bin 630 dolar) olarak belirlendi. Aracın dört motoru, her biri 240 kW tepe gücü sağlıyor ve toplam tepe çıkışı 960 kW oluyor.

HIZLANMA PERFORMANSI

Yangwang U9, 1288 beygir güç ve 1680 Nm tork üreten güç aktarma organı ile 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2.36 saniyede ulaşıyor. Ağustos 2024’te pist testlerinde 375,12 km/s azami hıza ulaşan araç, Ekim ayında ise 391,94 km/s hıza çıkmayı başarıyor. Bu sonuçlar, Yangwang U9’un gelişmiş teknolojisini ve performansını gözler önüne seriyor.