Yangwang U9, Elektrikli Araçta Rekor Kırdı

TEKNOLOJİK BAŞARIYLA YENİ REKOR

BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang, teknoloji becerisiyle yeni bir küresel elektrikli araç (EV) azami hız rekoru kırdı. Yangwang, U9 elektrikli süper otomobil mühendislik test aracının, Almanya’nın ATP test pistinde 472,41 km/s hıza ulaşarak, elektrikli araç azami hızı için yeni bir dünya rekoru belirlediğini açıkladı. Bu rekor daha önce Aspark isimli firmanın bir modeline aitti. Aspark’ın SP 600 modeli, 8 Haziran’da yaptığı test sürüşüyle Hırvat hiper otomobili Nevera’nın önceki rekorunu (412 km/s) geçmeyi başarmıştı. SP600, saatlik 438,7 km hıza ulaşarak “Dünyanın en hızlı elektrikli aracı” unvanını taşıyordu.

DAHA ÖNCE Kİ REKORLAR

Aspark’ın rekoru, Hırvat otomobil üreticisi Rimac tarafından geliştirilmiş olan Nevera modeline aitti. Rimac Nevera, 412 km/s maksimum hızıyla dünyanın en hızlı elektrikli otomobili konumundaki unvanını elinde bulunduruyordu. Bu model, dört bağımsız elektrik motoru sayesinde her bir tekerleğe ayrı güç aktarabiliyor ve toplamda bin 914 beygir gücü sunuyordu. Şimdi BYD, yeni U9 modeliyle bu iki rekora da ulaşmayı başardı.

YENİ MODELİN DETAYLARI

25 Şubat 2024’te Çin’de piyasaya sürülen iki koltuklu elektrikli süper otomobilin başlangıç fiyatı 1,68 milyon Yuan (234 bin 630 dolar) olarak belirlendi. U9, her biri 240 kW tepe gücü üreten dört motora sahip olup, toplamda 960 kW tepe çıkışına ulaşıyor. 1288 beygir güç ve 1680 Nm tork üreten güç aktarma organı, aracın 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.36 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Yangwang U9, Ağustos 2024’te pist testlerinde 375,12 km/s azami hıza ulaştıktan sonra, Ekim ayında bu hızı 391,94 km/s’ye çıkardı.