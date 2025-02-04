Yanlış İğne İddiasıyla Aile Şikayetçi Oldu

DIYABET HASTASI ZEYNEP TUR HAYATINI KAYBETTİ

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, diyabet hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Zeynep Tur, yaşamını yitirdi. Ailesi, kızlarının yanlış iğne uygulaması sebebiyle hayatını kaybettiği iddiasında bulunarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma süreci başlatıldı.

HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Patnos Anadolu Lisesi’nde 11’inci sınıf öğrencisi olan Zeynep, dün akşam rahatsızlık yaşadı ve ailesi tarafından Patnos Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi sürecine alınan Zeynep, maalesef burada hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine Zeynep Tur’un cenazesi, Ağrı Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YANLIŞ İĞNE İDDİASI ÜZERİNE AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

Zeynep’in aile üyeleri, genç kızın ölümüyle ilgili olarak yanlış iğne uygulandığını öne sürdü. Amcası Abdurrahman Tur, “Yeğenim okuldan geldikten sonra rahatsızlandı. Hastanede yapılan ilk müdahale ile Zeynep kendine geldi. Fakat bir süre sonra ayağa kalkmayınca yanına gelen başka bir doktor, ‘Niye bu hasta daha ayağa kalkmadı?’ diyerek ikinci bir iğne yapıyor. Bu iğneden sonra Zeynep bayılıyor ve kalbi duruyor. O anda mı yoksa sonra mı kalbi duruyor, bilemiyoruz” şeklinde konuştu. Olayla ilgili sürdürülen adli ve idari soruşturma devam ediyor. Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Merve Özlem Dinç ise, “Bu durum hepimizi derinden etkiledi. Olay şu an soruşturma aşamasında olup, iddialar üzerinden hareket edilmemeli” dedi.