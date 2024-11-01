Yao Ming’in Çin Basketbol Federasyonu’ndan Ayrılışı

YAO MİNG İSTİFASIYLA GÜNDEME GELDİ

Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) eski oyuncularından Yao Ming’in, Çin Basketbol Federasyonu’ndaki başkanlık görevinden istifa ettiği duyuruldu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yao’nun istifası federasyonun gerçekleştirdiği son yönetim kurulu toplantısında onaylanmış durumda.

BAŞKANLIĞINI GUO CİNMIN GÜVENİYOR

NBA takımlarından Houston Rockets’ın formasını uzun yıllar giymiş olan 44 yaşındaki eski basketbolcu, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevini, başkan yardımcısı Guo Cınming’e devrediyor. Yao Ming’in bu kararı, Çin basketbolunun yönetiminde yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor.