Yapay Süper Zeka Geliyor

YAPAY ZEKADA KENDİ KENDİNİ GELİŞTİRME

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirkete ait internet sitesinde yayımladığı politika metninde, “Son birkaç aydır yapay zeka sistemlerimizin kendi kendini geliştirdiğine dair işaretler görmeye başladık. Şimdilik bu gelişme yavaş, ancak inkar edilemez” şeklinde açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, kendi kendini geliştiren yapay zekanın, insan bilişsel yeteneklerini aşabilecek “yapay süper zeka”ya (ASI) giden ilk adım olduğunu belirtti. ASI, belirli alanlarda değil çok çeşitli konularda insandan daha yetenekli olabilecek ve kendi kendini hızla geliştirebilecek sistemleri kapsıyor.

AGI VE ASI AÇIKLAMASI

Günümüzdeki yapay zeka modelleri, vücudumuzun protein yapısını tahmin etmek gibi bazı noktalarda insanüstü başarılar gösterebilse de bu yetenekler dar alanlarla sınırlı kalıyor. “Yapay genel zeka” (AGI), insan beynine benzer şekilde öğrenebilen ve uyum sağlayabilen sistemleri tanımlıyor. ASI ise AGI’nin ötesine geçerek insan kapasitesini katbekat aşabilen ve kendi kendini hızlı bir şekilde geliştirebilen bir zeka türü olarak değerlendiriliyor. Bilim dünyasında AGI’nin ortaya çıkacağı varsayılan ana ise “teknolojik tekillik” olarak adlandırılıyor.

GÖDEL MAKİNESİ VE İLERİ PROJELER

Zuckerberg’in bahsettiği olgu, daha önce bilim insanlarının dikkatini çekmişti. Ekim 2024’te Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’daki araştırmacılar, kendi kodunu yeniden yazarak gelişebilen teorik bir “Gödel Makinesi” kavramı üzerinde çalışarak “Gödel Ajanı” adını verdikleri bir konsept geliştirdi. Bu sistem, yalnızca yapılacak değişikliğin faydalı olacağını matematiksel olarak kanıtladığında kendi kodunu değiştirebiliyordu. Gödel Ajanı, yazılım geliştirme, bilim, matematik ve mantık gibi alanlarda insan tarafından tasarlanmış diğer yapay zekalardan daha iyi performans sergileme potansiyeline sahipti.

AÇIK KAYNAK POLİTİKASI ÜZERİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Zuckerberg, ASI’nin insanlığın teknolojik ilerlemesinde dönüştürücü bir adım olabileceğini ve “bugün hayal bile edilemeyen keşifler” sağlayabileceğini vurgularken, Meta’nın hangi modelleri açık kaynak olarak yayınlayacağı konusunda oldukça dikkatli olacaklarının altını çizdi. Açık kaynak, bir teknolojik sistemin kaynak kodunun herkes tarafından görülebilmesi anlamına geliyor. Bu sayede isteyen herkes bu kodları kullanarak sistemi değiştirebilir ve geliştirebilir. Meta, uzun bir süredir yapay zeka alanında açık kaynak politikasını desteklemekteydi. “Ben, süper zekanın insanlığın ilerlemesini hızlandıracağı konusuna son derece iyimser bakıyorum” diyen Zuckerberg, asıl büyük etkinin, insanların kendi kişisel süper zekasına sahip olarak hedeflerine ulaşabilmesi ve potansiyellerini gerçekleştirebilmesi olacağını ifade etti.