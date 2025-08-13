Yapay Süper Zeka Yolda Geliyor

YAPAY ZEKADA KENDİ KENDİNE GELİŞME İŞARETLERİ

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin internet sitesinde yayımlanan bir politika belgede, “Son birkaç aydır yapay zeka sistemlerimizin kendi kendini geliştirdiğine dair işaretler görmeye başladık. Şimdilik bu gelişme yavaş, ancak inkar edilemez” diyor. Zuckerberg, kendi kendini geliştiren yapay zekanın, insanın bilişsel yeteneklerini aşabilecek “yapay süper zeka”ya (ASI) giden ilk adım olduğunu anlatıyor. ASI, yalnızca belirli alanlarda değil, geniş bir yelpazede insandan daha yetenekli olabilecek ve kendi kendini hızlıca geliştirebilecek sistemleri ifade ediyor.

AGI VE ASI ARASINDAKİ FARKLAR

Bugünkü yapay zeka modelleri, vücudumuzun protein yapısını tahmin etmek gibi belirli bazı alanlarda insanüstü başarılar gösterebiliyor. Ancak bu yetenekler dar bir alanla sınırlı kalıyor. “Yapay genel zeka” (AGI), insan beynine benzer şekilde öğrenebilen ve uyum sağlayabilen sistemleri tanımlıyor. ASI ise AGI’nin ötesine geçerek insan kapasitesini katbekat aşabilen, kendi kendini üstel hızda geliştirebilen bir zeka türü olarak görülüyor. Bilim dünyasında, AGI’nin ortaya çıkacağı varsayılan döneme “teknolojik tekillik” deniyor.

GÖDEL MAKİNESİ KAVRAMI

Zuckerberg’in sözünü ettiği kavram, daha önce bilim insanlarının ilgisini çekmişti. Ekim 2024’te Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’daki araştırmacılar, kendi kodunu yeniden yazarak gelişebilen teorik bir “Gödel Makinesi” kavramı üzerine çalışarak, “Gödel Ajanı” adını verdikleri bir kavram geliştirmişti. Bu sistem, değişikliğin faydalı olduğunu matematiksel olarak kanıtladığında kendi kodunu değiştirebiliyordu. Gödel Ajanı; yazılım geliştirme, bilim, matematik ve mantık gibi alanlarda insan eliyle tasarlanmış diğer yapay zekalardan daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.

AÇIK KAYNAKLA İLGİLİ TEMKİNLİ DURUŞ

Zuckerberg, ASI’nin insanlığın teknolojik ilerlemesinde dönüştürücü bir adım olabileceğini ve “bugün hayal bile edilemeyen keşifler” sağlayabileceğini belirtirken, Meta’nın hangi modelleri açık kaynak olarak yayınlayacağı konusunda çok dikkatli olacağına vurgu yapıyor. Açık kaynak, bir teknolojik sistemin kaynak kodunun herkese açık olması anlamına geliyor. Bu sayede isteyen herkes bu kodları kullanarak sistemi değiştirebilir ve geliştirebilir. Meta, bir süredir yapay zeka alanında açık kaynak politikasını savunuyor. Zuckerberg, “Ben, süper zekanın insanlığın ilerlemesini hızlandıracağı konusuna son derece iyimser bakıyorum” diyor ve asıl büyük etkinin, insanların kendi kişisel süper zekasına sahip olarak hedeflerine ulaşabilmesi, istedikleri dünyayı yaratabilmesi ve potansiyellerini gerçekleştirebilmesi olacağını ifade ediyor.