Yapay Zekâ Bağımlılığı Uyarısı Yapıldı

YAPAY ZEKÂ DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Veri Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şebnem Özdemir, yapay zekâ döneminin bağımlılık yapıcı etkilerine dikkat çekiyor. Özdemir bu konuda, “Soru sorma kabiliyeti, eleştirel düşünme becerisi yüksek çocuklar geliştirmek zorundayız” diyerek önemli bir nokta vurguluyor. Günümüzde yapay zekânın ve onunla birlikte gelişen teknolojilerin hayatı fazlasıyla kolaylaştırdığı kesin. Fakat, bu kolaylığın aşırısının zararlarını unutmamak gerekiyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) 2024 yılı 3. çeyrekte yayınlanan raporu, bağımlılık yapan yapay zekâ döneminin başladığına dair uyarılarda bulunuyor.

EBEVEYNLERİN ROLÜNE VURGU YAPIYOR

Özdemir, yeterince sosyal destek görmeyen çocukların kendilerini yargılamayan bir makineyle sosyalleşme isteğinin arttığını belirtiyor. Bu durumun, “bağımlılık yapan yapay zekâ dönemine” yol açabileceği konusunda ebeveynlere hitap ederek, “Ebeveynler olarak tedbirler almak zorundayız” ifadelerini kullanıyor. Doç. Dr. Özdemir, çocukların doğru bilgiye erişim ve merak duygusu kazanmalarının önemine de dikkat çekiyor. Aksi takdirde, yapay zekâya sorularını soran ve cevapları sadece kopyalayan çocukların öğrenme süreçlerinin zarar görebileceğini ifade ediyor.

DOĞRU YAKLAŞIMI GERÇEKLEŞTİRMEK ÖNEMLİ

Doç. Dr. Özdemir, çocuklara makinelerin yanlış bilgi verebileceğini öğretmenin kritik olduğunu söylüyor. “Her aracın insanoğlu tarafından kullanma biçimine göre etkisi olumlu ya da olumsuzdur” diyor. Yapay zekânın çocuklara masalsı bir bilgi kaynağı gibi sunulmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Soruyu sorduğumuzda aldığımız cevaba yüzde yüz inanmamamız gerektiğini, sorunun cevabını farklı kaynaklardan teyit etmemiz, araştırmamız gerektiğini öğretmek zorundayız” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Çocuklara doğru yönlendirme yapılması gerektiğini belirtiyor.

YETİŞKİNLERE DÜŞEN GÖREVLER

Yapay zekânın olumsuz etkilerine de değinen Özdemir, çocuklar için bu makinaların yanında bulunmanın ve doğru yönlendirmenin önemini vurguluyor. “Her zaman yaptığımız gibi ebeveyn olarak yanında olacağız” diyor. MIT raporunda, “bağımlılık yapan yapay zekâ” döneminin başladığı belirtiliyor. Özdemir, sosyal kabulü zor olan çocukların yalnızca makineyle sosyalleşmeyi tercih ettiklerini belirterek, ebeveynlerin bu noktada dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor.

KIZ ÇOCUKLARINI TEKNOLOJİYE HAZIRLAMAK

Doç. Dr. Özdemir, çocukların yapay zekâ ile geleceğe nasıl hazırlanması gerektiği konusunda, “Bu teknolojiyi anlamaya çalışmalıyız” diyerek insanlığın bilinmeyenlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatıyor. Özellikle kız çocuklarını teknolojiye karşı daha istekli desteklemek gerektiğinin altını çiziyor. Yapay zekânın kültür erozyonu ve önyargı oluşturma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Özdemir, “Eğer daha fazla kadın yer bulmazsa, makina önümüzdeki 108 yıl daha kadına karşı önyargılı olacak” ifadelerini kullanıyor.

YAPAY ZEKÂ OKUR YAZARLIĞI ÖNEMLİ

Yapay zekâ okur yazarlığının önemine değinen Özdemir, bu teknolojinin sınırlılıkları ve avantajları hakkında bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurguluyor. “Yapay zekâ, zeki bir varlık” diyerek, çocukların bu makineyle etkileşimde dikkatli olmalarını gerektiğini belirtiyor. Özdemir, bu konuda çocukların yalnızca aracı değil, aynı zamanda zeki bir varlık ile karşı karşıya olduğunu anlamaları gerektiğini söyleyerek, yapay zekâyı doğru bir şekilde yönlendirmenin önemine dikkat çekiyor.