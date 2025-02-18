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Yapay Zeka Fenerbahçe Tahmini Yapabilir Mi?

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DÜNYACA ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin tanınmış Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, derbi öncesinde Galatasaray’a yönelik bazı göndermelerde bulundu.

GALATASARAY MAÇINI YORUMLADI

Mourinho, “Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırındaki oyuncuların temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, derbi ile ilgili olarak, “Galatasaray maçı sadece bir maç.” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’nin 25. haftada Galatasaray’a konuk olacağı mücadelede, eğer Fenerbahçe mağlup olursa puan farkı 9’a çıkacak. Bu durum, şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip oluyor.

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