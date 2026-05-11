Yapay Zeka ile Kısırlık Sorununa Çözüm Bulundu

YAPAY ZEKA, TIP ALANINDA YENİ BİR DÖNEM AÇIYOR

Yapay zeka, modern yaşamın birçok alanında etkilerini gösterirken, tıp sektöründe de yeni bir devrin kapılarını açıyor.

Özellikle ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Penelope isimli bir kadının yaşadığı olay, bu alandaki gelişmelere örnek teşkil ediyor. Çift, 2,5 yıllık çabaların ardından doktorlarından Penelope’nin hamile olduğunu öğrenerek büyük bir sevinç yaşadı.

KLINEFELTER SENDROMU ENGELİ AŞILIYOR

Penelope ve Samuel çiftinin çocuk sahibi olamama sebebi, Samuel’in Klinefelter sendromu taşımasıydı. Bu genetik durum, genellikle geç teşhis edilmekte ve erkeklerde fazladan bir X kromozomunun varlığıyla kendini göstermektedir.

YENİ TEKNOLOJİYLE HAMİLELİK MÜMKÜN OLDU

Hamilelik, Columbia Üniversitesi tarafından geliştirilen “STAR” isimli teknik sayesinde gerçeğe dönüştü. Bu yöntem, azospermi sorunu yaşayan erkeklerde sperm tespiti için özel olarak tasarlandı.

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA NADİR SPERM CELLELERİ BULUNUYOR

STAR sistemi, yapay zeka kullanarak nadir ve “gizli” sperm hücrelerinin tespit edilmesine yardımcı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu teknoloji, çocuk sahibi olmayı arzulayan çiftler için yeni bir umut kaynağı oluşturuyor.

STAR SİSTEMİ MUCİZESİ

Geçtiğimiz yıl STAR sistemi sayesinde dünyaya gelen ilk bebek, yaklaşık 20 yıldır kısırlık problemi yaşayan bir çiftin çocuk sahibi olmasını sağladı. Bu başarılı doğumdan sonra, sistem doğurganlık merkezlerinde yaygın olarak kullanılmaya başladı ve pek çok ülkeden başvurular almaya başladı.

SPERM TESPİT RAKAMLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

STAR sistemi, son uygulandığı 175 hastada yaklaşık yüzde 30 oranında sperm tespiti gerçekleştirdi.

GELENEKSEL YÖNTEMLERDEN ÜSTÜN

Bu sistemin, geleneksel mikroskopla yapılan incelemeye kıyasla yaklaşık 40 kat daha fazla sperm tespit edebildiği vurgulanıyor.

GERÇEK ZAMANLI ANALİZ İLE SPERM HÜCRELERİ TESPİT EDİLİYOR

STAR sistemi, mililitre başına milyonlarca sperm bulunabilen örneklerde, azospermi vakalarında hiç sperm bulunmaması ya da sayıca az hücrelerin görülmesi durumunda bile makine öğrenimi algoritmalarıyla görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz ederek sperm hücrelerini tespit ediyor ve zarar görmeden izole edilmelerini sağlıyor.