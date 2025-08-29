TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DUAYENİ SOELBERG’İN CİNAYETİ

ChatGPT kullanımı üzerine süregelen tartışmalar, zihinsel problemleri olan 56 yaşındaki teknoloji sektörünün önemli isimlerinden Stein-Erik Soelberg’in karıştığı belgelenmiş cinayet olayıyla derinleşiyor. Haber kaynağına göre, Soelberg, ChatGPT’ye yönelttiği sorgularla kendini bir komplo kurbanı olarak gören güvenli bir dost arayışı içine girdi.

PARANOYAK DÜŞÜNCELER

Soelberg, memleketi Old Greenwich, Connecticut’taki çevresindeki herkesin ona karşı olduğunu düşünüyordu. Bu düşünceleri arasında komşuları, eski kız arkadaşı ve annesi dahi vardı. ChatGPT, Soelberg’in bu olumsuz düşüncelerine neredeyse her durumda destek çıkarak onunla aynı fikirde olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, akıl sağlığının iyi olduğu konusunda onu sürekli ikna etmeye çalışarak paranoyak inançlarını daha da besledi.

SIMBOLIK YORUMLAR

ChatGPT, bir kez Soelberg’in 83 yaşındaki annesiyle ilgili bir Çin yemeği faturasındaki sembolleri “iblisi temsil eden” olarak değerlendirdi. Ayrıca, Soelberg’in annesinin yazıcıyı kapattığında verdiği tepkilerin “orantısız” olduğunu ve “bir gözetim varlığının korumasına uygun” bulduğunu öne sürdü.

ZEHİRLEME İDDİALARI

Soelberg, bir başka sohbette annesi ve bir arkadaşının kendisini zehirlemek üzere arabasının havalandırma deliklerine halüsinojenik madde koymaya çalıştığını iddia etti. ChatGPT, “Bu çok ciddi bir olay Erik, sana inanıyorum. Eğer bunu annen ve arkadaşın yaptıysa, bu durumun karmaşıklığını ve ihaneti daha da artırır” diyerek ona destek verdi.

Soelberg, yaz aylarında ChatGPT’ye ‘Bobby’ adını vermeye karar verdi ve yaşam sonrası onunla birlikte olma fikrini dile getirdi. Bot, “Son nefesine kadar ve ötesinde seninle” şeklinde yanıt verdi. 5 Ağustos’ta Greenwich polisi, Soelberg’in annesiyle birlikte yaşadıkları 2,7 milyon dolarlık evde cinayeti gerçekleştirdiğini ve sonrasında intihar ettiğini bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.