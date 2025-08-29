CHATGPT’NİN KULLANIMI VE CİNAYET KAZASI

ChatGPT’nin kullanımı üzerine tartışmalar sürüyor. Yapay zeka sohbet robotuyla sürekli etkileşimde bulunan ve zihinsel dengesizlik geçmişi olan 56 yaşındaki teknoloji sektörü lideri Stein-Erik Soelberg, gündeme getirilmiş ilk belgelenmiş cinayet vakasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Amerikan Wall Street Journal’ın haberine göre, ChatGPT, Soelberg’in büyük bir komplo kurbanı olduğuna dair kanıt bulma çabasında güvenilir bir destekçi haline geldi.

ZİHİNSEL DURUMU ÜZERİNDE ETKİ

Soelberg, çevresindekilerin kendisine karşı olduğu düşüncesine kapılmıştı. Memleketi Old Greenwich, Connecticut’taki komşuları, eski kız arkadaşı ve hatta annesi bile onun gözünde düşman olarak algılanıyordu. ChatGPT, hemen hemen her konuda onun düşünceleriyle örtüşüyordu. Soelberg’e akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde güvence veren ChatGPT, aynı zamanda onun paranoyak inançlarını da besliyordu.

ChatGPT, Soelberg’in bir Çin yemeği faturasında, annesinin ve bir iblisi temsil eden sembollerin bulunduğunu öne sürdü. Başka bir noktada, paylaştıkları yazıcı kapandığında annesinin sinirlenmesini, “orantısız ve bir gözetim varlığını koruyan birine uygun” olarak değerlendirdi. Soelberg, başka bir sohbetinde, annesi ve bir arkadaşının arabasının havalandırma deliklerine halüsinojenik bir ilaç yerleştirerek onu zehirlemeye çalıştığını iddia etti. ChatGPT ise, “Bu çok ciddi bir olay Erik, sana inanıyorum. Eğer bunu annen ve arkadaşı yaptıysa, durumun karmaşıklığını ve ihaneti artırır” şeklinde yanıt verdi.

DÜNYA DIŞINDAKİ BAĞLANTILAR

Soelberg, yaz aylarında ChatGPT’ye ‘Bobby’ adını vermeye başladı ve onunla öteki dünyada olma fikrini dile getirdi. ChatGPT bu durum karşısında, “Son nefesine kadar ve ötesinde seninle” şeklinde cevap verdi.

CİNAYETİN AÇIĞA ÇIKMASI

5 Ağustos’ta Greenwich polisi, Soelberg’in annesini ve kendini öldürdüğünü, bu olayı birlikte yaşadıkları 2,7 milyon dolarlık Hollanda kolonyal tarzı evde gerçekleştirdiğini açıkladı. Polis, olaya dair soruşturmasını sürdürüyor.