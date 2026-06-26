Yapay Zeka ve Elektrikli Araçlar Şebekeyi Büyütüyor

Ekonomi
Bir toplantıda ciddi bir ifadeyle duran bir adam
Son yıllarda abone sayısındaki artış, elektrik talebinin karşılanması için stratejik yatırımları zorunlu kılıyor.
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Erdeniz, İstanbul’daki toplantıda son 12 yılda abone sayısının 36 milyondan 52 milyona yükseldiğini ve 16 milyon yeni abonenin bağlantısının yapıldığını söyledi. Bu artış ciddi planlama gerektirdi. Elektrik talebindeki artış dağıtım altyapısını stratejik yatırım alanı haline getirdi.

TOPLAM YATIRIM 22 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Erdeniz, 2026-2030 dönemi yatırım tavanının 18.5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Planlı bakım harcamalarıyla toplam 22 milyar dolara ulaşılacak.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ GÜÇLÜ ALTYAPIYA ODAKLANACAK

Önümüzdeki dönemde dağıtım şirketlerinin odağında güçlü altyapı olacak. Akıllı şebekeler, dijitalleşme ve siber güvenlik öncelikli. Afet ve iklim risklerine dayanıklılık sağlanacak. Yenilenebilir enerji entegrasyonu ve hızlı hizmet teknolojik kabiliyetlerle desteklenecek.

KAYIP-KAÇAK ORANI YÜZDE 9’UN ALTINA İNDİ

Kayıp-kaçak oranı yüzde 18.5 seviyelerinden yüzde 9’un altına düştü. Bu iyileşme Türkiye ekonomisine yıllık 1 milyar dolar katkı sağlıyor.

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