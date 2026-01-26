Yapı Kredi Emekli Promosyon Paketini Duyurdu: Güncel Tutarlar ve Ayrıntılar

YAPI KREDİ YENİ EMEKLİ PROMOSYON PAKETİNİ DUYURDU

Yapı Kredi, 31 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olacak yeni emekli promosyon paketini tanıttı. Emekliler, maaşlarını bankaya taşıdıklarında ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL’ye kadar nakit ödeme alabiliyor. İşte, maaş düzeylerine göre belirlenen net tutarlar ve büyük avantajların detayları:

Yapı Kredi’den 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdünde bulunan emekliler, hiçbir ek koşul yerine getirmeden belirli bir promosyon tutarına hak kazanıyor. Aylık net gelir baremine göre belirlenen temel nakit promosyonları şöyle: Aylık Net Gelir Baremi 9.999 TL’ye kadar 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arası 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arası 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri için de 15.000 TL şeklindedir.

Maksimum kazanç elde etmek isteyen emekliler için dört farklı avantaj sunuluyor. Maaş taşıma işleminin ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeniz durumunda, maaşınıza göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül alabilirsiniz (20.000 TL üzerindeki maaşlar için 5.000 TL). Ayrıca, bireysel kredi kartınızla toplamda 1.000 TL harcama yapıldığında maaş bareminize göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül hesabınıza aktarılır. Yapı Kredi Mobil uygulamasını ilk kez kullanan veya uzun bir aradan sonra yeniden aktif eden emeklilere, maaş tutarına bakılmaksızın 2.000 TL ek nakit sağlanıyor. Ayrıca, ilk kez Yapı Kredi müşterisi olmanız halinde, mobil uygulama üzerinden “EMEKLIYEMUJDE” koduyla üyelik oluşturduğunuzda, kredi kartınıza harcama şartı olmaksızın 3.000 TL ek nakit yüklemesi yapılır.

Önemli bir not olarak, toplam 30.000 TL’lik tutar; 15.000 TL temel promosyon, 5.000 TL fatura ödülü, 5.000 TL kart harcaması, 2.000 TL dijital aktiflik ve 3.000 TL mobil müşteri olma ödülünün toplamıdır.