Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın Babası Vefat Etti

MEHMET BOZDAĞ’IN BAŞI SAĞ OLSUN

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ için zor bir gün. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi birçok başarılı projeye imza atan Bozdağ, babası İlhan Bozdağ’ı kaybetti. Bu kayıp ile derin bir üzüntü yaşayan Mehmet Bozdağ, duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

DUYGUSAL AÇIKLAMA YAPTI

Babasının vefatıyla sarsılan Mehmet Bozdağ, X platformu üzerinden bir açıklama yaptı. Bozdağ şu şekilde belirtti: “Sevgili babam, hayallerimizin ve emellerimizin müşevviki İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.”

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Bozdağ Film’in sosyal medya hesapları üzerinden de cenaze ile ilgili detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Bozdağ’ın muhterem babası İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi (03.09.2025) Çarşamba günü, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık 1. Kapıda defnedilecektir.” ifadelerine yer verildi.