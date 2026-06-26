Yaprak Dökümü’nün İkilisi Yıllar Sonra Bir Arada

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İki kadın karakterin duygusal bir anı paylaştığı bir sahne
Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, Aşk Tesadüfleri Sever 3'te yeniden bir araya gelerek hayranlarını heyecanlandırıyor.
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Yaprak Dökümü’nün Fikret ve Cevriye’si Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, yıllar sonra yeniden Aşk Tesadüfleri Sever 3’te buluşuyor. İkili, unutulmaz gelin kaynana karakterleriyle hafızalarda yer etmişti. Hayranlar bu sürpriz haberi büyük heyecanla karşıladı.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ömer Faruk Sorak filmin yönetmen koltuğunda oturacak. Temmuz ayında çekimlerin başlaması planlanıyor. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan başrolleri üstlenecek. Günsür, Özgür karakterini oynayacak. Devrim Özkan ise Mavi rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

GELİN KAYNANA İKİLİSİ YENİ ROLDE BULUŞTU

Güler Ökten, Mavi’nin babaannesi Elif karakterini canlandıracak. Bennu Yıldırımlar ise Elif’in gençlik yıllarını oynayacak. Böylece efsane ikili aynı hikayede yeniden bir araya geliyor. Bu durum Yaprak Dökümü hayranlarını şimdiden meraklandırdı.

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