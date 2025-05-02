Yaptırımlar, Petrol Satışını Hedef Alacak

TRUMP’TAN ACİL DURDURMA ÇAĞRISI

Trump, belirli alımların “hemen durdurulması gerektiğini” vurguluyor ve bu tür ihlallerin ikincil yaptırımlarla cezalandırılacağını ifade ediyor. “İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır!” diyen Trump, “İran’dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimyasal ürün satın alan kişi ya da ülke, derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir şekilde, biçimde ya da formda iş yapmalarına izin verilmeyecektir” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

İKİNCİL YAPTIRIMLARLA BASKI ARTACAK

Trump’ın bu ifadeleri, İran’a karşı uygulanan ekonomik baskının daha da sertleştirileceğini işaret ediyor. Bu durum, uluslararası enerji piyasalarında yeni bir gerilim dalgasının ortaya çıkabileceğini düşündürüyor. Tüm bu gelişmeler, küresel enerji dinamikleri üzerinde önemli etkilere yol açabiliyor.