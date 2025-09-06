Yaralanan 2 Polis Motosiklet Kazası

Gündem

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Talas ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’ndeki Mevlana Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yunus ekibi ile görevli olan M.K. yönetimindeki motosiklet, devrilerek park halindeki bir otomobile çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, motosiklette bulunan M.K. ve arkasındaki polis memuru B.K. yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kazanın ardından, olayla ilgili resmi bir inceleme başlatıldı.

