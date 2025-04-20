Yaralılar Hastaneye Götürüldü!

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAVUZA DÜŞTÜ

Kırklareli’nin Yayla Mahallesi’nde yer alan Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak amacıyla 3 kişi de havuza atladı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA OLDU

Henüz bilinmeyen bir nedenle 1 çocuk dahil toplam 4 kişi elektrik akımına kapıldı. Olay üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı duruma düşen 1’i çocuk olan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.