Yaralılar Sağlık Bakanlığı Uçağıyla Geldi

AMBULANS UÇAĞIN İNDİĞİ HAVAALANI

Yaralıları taşıyan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Buradan ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edilen 3 kişi, tedavi altına alındı. Yangında yaralanan 6 kişinin ise ambulans uçakla Ankara’ya gönderildiği bildirildi.

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabında yaptıkları paylaşımda, Kuzey Makedonya’nın Koçani şehrinde çıkan yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendiklerini dile getirdi. Resmi temasların ardından hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirten Memişoğlu, “Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri şehir hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa’nın en büyük yanık merkezinde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. ‘İnsan, Önce İnsan’ şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabbimden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum.” şeklinde konuştu.

YANGINDAN ETKİLENENLERİN SAYISI

Kuzey Makedonya’daki binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde meydana gelen yangında en az 59 kişinin hayatını kaybettiği, 155 kişinin ise yaralandığı ve bunlardan 22’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yangınla bağlantılı olduğu düşünülerek 4 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldığı açıklandı. Ülkede 7 gün milli yas ilan edildi.