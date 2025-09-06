Yaren’den İki Gündür Haber Yok!

YAREN DOĞAN’IN KAYBOLUŞU

Eskişehir’de, 3 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Ihlamurkent Mahallesi’nden ayrılan 18 yaşındaki Yaren Doğan, aniden kayıplara karıştı. Kızlarının kaybolduğu için endişe duyan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusu yaptı. Kayıp kişinin bulunması için güvenlik güçleri tarafından çeşitli çalışmalar başlatıldı.

AİLENİN ENDİŞELİ BEKLENTİSİ

Polis ekiplerinin araştırmaları devam ederken, Yaren Doğan’ın yakınları, onu gören veya bilgisi olanların 112 Acil Servis’e haber vermesini talep etti. Yaren Doğan’ın babası Rıza Doğan, kızının böyle bir duruma ilk defa maruz kaldığını dile getirdi. Ayrılmadan önce eve bıraktığı notta, “Eğer motosiklet alırsanız ve sağ olursam saklayın. Sağ olmazsam, herhangi bir çocuğa bağışlayın. Elbiselerimi, lösemi hastası çocuklara bağışlayın. Beni ölü bulursanız bütün organlarımı bağışlayın, başkaları faydalansın” şeklinde ifadelerin bulunduğunu söyledi.

ENDİŞELERİNİN NEDENİ

Rıza Doğan, kızının hiçbir sorunu olmadığını ve seneye sınava hazırlanacağını belirtti. “Yeter ki bana sağ olduğunu, iyi olduğunu söylesin. Şu an hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum” diye konuştu. Ayrıca, Yaren Doğan’ın Sütlüce Mahallesi’nde esrar bağımlısı bir çocuğun evinde olabileceğine dair söylentilerin bulunduğunu aktardı.

Yaren Doğan’ın en son Orhan Oğuz Caddesi’nde bir pastane önünde görüldüğü ve güvenlik kameralarında bu görüntülerin yer aldığı öğrenildi.