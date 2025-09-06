Yaren Doğan, Kayıp Organ Bağışı Talebi

YAREN DOĞAN KAYBOLDU

Eskişehir’de, 3 Ağustos 2025 tarihinde saat 16:00 sıralarında Ihlamurkent Mahallesi’ndeki evinden ayrılan 18 yaşındaki Yaren Doğan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından, polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışmalar başlattı.

AİLESİ ENDİŞE DUYUYOR

Ekiplerin konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalar sürerken, Doğan’ın yakınları onu gören veya duyanların 112 Acil Servis’e bildirilmesini istedi. Yaren Doğan’ın babası Rıza Doğan, kızının daha önce böyle bir şey yapmadığını belirtti. Baba, kızının ayrılmadan önce bir not bıraktığını ifade ederek, “Kafasına birisinin girdiğini düşünüyorum. Ben ona motosiklet alacaktım. Çıkmadan önce eve not bırakmış. Bu notta, ‘Eğer motosiklet alırsanız ve sağ olursam saklayın. Sağ olmazsam, herhangi bir çocuğa bağışlayın. Elbiselerimi, lösemi hastası çocuklara bağışlayın. Beni ölü bulursanız bütün organlarımı bağışlayın, başkaları faydalansın’ gibi ifadeler yer alıyordu” dedi.

KIZINDAN HABER BEKLİYOR

Rıza Doğan, herhangi bir sorun olmadığını ve seneye sınava hazırlanacağını aktararak, “Yeter ki bana sağ olduğunu, iyi olduğunu söylesin. Şu an hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Kızımın, Sütlüce Mahallesi’nde esrar bağımlısı bir çocuğun evinde olduğu yönünde söylentiler var” dedi. Öte yandan, Yaren Doğan’ın son kez Orhan Oğuz Caddesi’ndeki bir pastanenin önünde görüldüğü ve güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.