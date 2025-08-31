“Yaren Leylek Erken Gitti.”

YAREN LEYLEK GÖÇ YOLCULUĞUNA ERKEN ÇIKTI

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün simgesi olarak bilinen ünlü Yaren leylek, göç yolculuğuna bu yıl beklenenden daha erken başladı. Her yıl milyonlarca insanın dikkatle takip ettiği Yaren, Eylül ayı gelmeden önce yuvasını bırakarak Afrika’ya doğru uçmaya karar verdi. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde adını tüm dünyada duyuran Yaren, 14. yılında da köy halkında ve takipçilerinde büyük bir heyecan yarattı. Mart ayında köyüne döndüğünde balıkçı kayığında yer alan Yaren, bu yıl göç için Eylül’ü beklemiyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA DUYURULDU

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yaren’in göç yoluna çıktığını duyurdu. Tüydeş, “Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN SEVGİLİSİ HALİNE GELDİ

Türkiye’nin en çok takip edilen leyleği unvanıyla Yaren’in göç yolculuğu, her yıl binlerce insan tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu özel dostluğun da etkisiyle doğa turizminin önemli duraklarından biri haline geldi.