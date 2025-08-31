Yaren Leylek, Eylül’ü Beklemeden Gitti!

YAREN LEYLEĞİNİN ERKEN GÖÇ YOLCULUĞU

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yer alan Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün simgesi Yaren leylek, bu yıl göç yolculuğuna beklenenden daha önce başladı. Her yıl milyonlarca insanın ilgisini çeken Yaren, Eylül ayı gelmeden yuvasını terk ederek Afrika’ya doğru kanat çırpmaya karar verdi. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde adını duyuran Yaren, 14’üncü yılında da köy halkını ve takipçilerini heyecanlandırdı. Mart ayında köyüne döndüğünde balıkçı kayığında konuk olan Yaren, bu kez göç için Eylül’ü beklemedi.

YAREN’İN GÖÇÜ VE DUYURU

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Yaren’in göç yoluna çıktığını duyurdu. Tüydeş paylaşımında, “Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun.” ifadelerini kullandı.

DOĞA TURİZMİNİN ÖNEMİ

Türkiye’nin en çok takip edilen leyleği haline gelen Yaren’in göç yolculuğu, her yıl binlerce kişi tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu özel dostluğun etkisiyle doğa turizminin önemli durakları arasında yer alıyor.