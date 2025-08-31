Yaren Leylek, Eylülü Beklemeden Gitti

YARENİN BEKLENMEDİK GÖÇÜ

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün sembolü haline gelen meşhur Yaren leylek, bu yıl göç yolculuğuna beklenenden daha erken başladı. Her yıl milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen Yaren, Eylül ayı gelmeden yuvasını terk ederek Afrika’ya doğru uçtu. Balıkçı Adem Yılmaz ile geliştirdiği dostluğu sayesinde dünyada tanınan Yaren, 14’üncü yılını da köy halkı ve takipçileri için heyecan dolu bir şekilde geçirdi. Mart ayında köyüne dönerek balıkçı kayığında misafir olan Yaren, bu defa göç için Eylül’ü beklemedi.

GÖÇÜN HABERCİSİ

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Yaren’in göç yoluna çıktığını paylaştı. Tüydeş, “Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun,” diyerek durumu açıkladı.

DOSTLUĞUN GETİRDİĞİ TURİZM

Yaren’in göç yolculuğu, Türkiye genelinden her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu özel dostluğun da katkısıyla doğa turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi.