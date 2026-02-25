Yaren Leylek Ve Eşi Nazlı Yeniden Eskikaraağaç’ta

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden yegâne köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyünde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, herkesin ilgiyle takip ettiği bir hikaye haline geldi. Yaren’in bu yıl 15. kez köye gelmesi beklenirken, eşi Nazlı leylek köye döndü. Nazlı, bu sabah saatlerinde yuvaya yerleşirken, ardından Adem Yılmaz’ın evinin çatısında gözlemlendi.

YAREN YOK AMA EŞİ YUVAYA KONDU

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Nazlı leyleğin gelişine dair fotoğraflar paylaşarak, “Eskikaraağaç Leylek Köyü bugün ilk misafirini karşıladı. Gönüllere taht kuran Yaren Leylek henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem Amca’nın çatısına kondu. Bu, onların en erken geldikleri 27 Şubat rekorunu da tazelemiş oldu :)” şeklinde bir mesaj yayınladı.

ESKİKARAAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde Türkiye’yi temsil eden tek köy olan Karacabey’deki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği güzergâh üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapan köy, Yaren Leylek ve Adem Amca’nın hikayesinin doğaseverler tarafından ilgiyle takip edilmesine sahne oluyor. 2019 yılında Karacabey Belediyesi’nin destekleriyle, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından bu hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülünü kazanma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz yıl, Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek’in anıtını yaptırarak bu unutulmaz hikayeyi köy meydanında ölümsüzleştirdi.

YUVASI İZLENEBİLİYOR

Yaren Leylek ve Adem Amca’nın yaşantısı, köydeki turizm hareketliliğini de arttırdı. Leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü’nü ziyaret ediyor. Bu yıl aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok ziyaretçi Adem Amca ve Yaren’i görmek için köyü tercih ediyor. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın 7/24 canlı yayınla izlenebilmesi için www.yarenleylek.com internet sitesini faaliyete geçirdi. Böylece Yaren leylek, kendisini bekleyenler tarafından merakla takip ediliyor.