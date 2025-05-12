Yargı Mercilerine Kimse Parmak Sallayamaz

ADALLETİN TEMELİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. “Adalet terazisindeki en küçük bir sapma tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir” diyen Erdoğan, adaletin devletin varlığının temeli olduğunu vurguladı. Haksızlığa yol veren ve haklıya hakkını teslim edemeyen otoritelerin ayakta kalmasının mümkün olmadığını ifade etti. Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir adaletin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Yargı sisteminin güçlendirilmesi adına birçok düzenleme yapıldığını aktardı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ EGEMEN KILMAK

Erdoğan, vesayet döneminin acılarını geride bırakıp hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldıklarını söyledi. Darbecilere gereken cezayı veren, halkın iradesini savunan adil ve demokratik bir yargı sistemi kurduklarını vurguladı. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesinin eklendiğini açıklayan Erdoğan, toplumda yerleşme potansiyeli olan her türlü ön yargıya karşı çıkacaklarını ifade etti. “Yapanın yanına kar kalıyor” türü düşüncelere müsaade edilmeyeceğini belirtti.

KANUNA UYANLARIN HAKKI KORUNACAK

Cumhurbaşkanı, hukuka ve kanunlara uyan vatandaşların haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. “Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu. Devletin yasalarından üstün olduğunu düşünenlerin ise cezalandırılacağını belirtti. FETÖ ile olan mücadelenin devam edeceğini ve eleştiri bahaneleriyle kimsenin yargıya baskı yapamayacağını ifade etti.