Yargı Paketi Trafik Suçlarına Cezalar Artıyor

ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ETKİSİYLE ARAÇ KULLANANLARA CEZA

Alkollü veya uyuşturucu madde tesiri altında araç kullananlar için hapis süresi 2 yıla kadar çıkabilecek. Trafikteki saldırgan davranışlar ile magandalık da 3 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilecek. Bu düzenlemelerin, yakında Meclis’e sunulması beklenen yargı paketinin içinde yer alması öngörülüyor. Teklif, trafik magandaları ile agresif davranışlarla mücadele etmeyi amaçlıyor.

KARA ARAÇLARINA ENGEL OLANLARA CEZA

Bu kapsamda, kara aracını hareket ettirmeyi engelleyen ya da hareket halindeki aracı durduran kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilecek. Ayrıca, hava araçlarına yönelik de düzenleme yapılacak; bir uçağın ya da helikopterin hareketini engelleyen kişilere 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

DİREKSİYONA GEÇENLERE CEZALAR ARTIYOR

Alkole veya uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanan bireylere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Bu durum, araç sürerken emniyeti sağlama imkanını kaybetme durumları içinde geçerli olacak.

SİLAHLA ATEŞ AÇMA CEZALARI YÜKSELIYOR

Ayrıca, meskun mahalde silahla ateş edenlerin cezasında da artış öngörülüyor. Kişilerin hayatını tehlikeye atan, sağlık ve malvarlığı açısından risk yaratan, korku ve kaygı oluşturan silah kullanımları için yargılanacak kişiler, 6 aydan 1 yıla kadar hapse girecek. Üst sınır ise 3 yıldan 5 yıla kadar çıkartılacak. Kurusıkı silah ile ateş edenlerin ceza durumu da aynı şekilde geçerli olacak. Eğer bu eylemler düğün, nişan veya asker uğurlamaları sırasında yaşanırsa, uygulanacak cezalar 2 katına kadar çıkabilecek.