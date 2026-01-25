Yargıtay’dan Emeklilik Başlangıç Tarihi İle İlgili Karar

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emeklilik başlangıç tarihinin geriye çekilmesine dair dikkat çekici bir karara imza attı. Bu karara göre, geçmişte sigorta işe giriş bildirgesi düzenlenmiş olmasına rağmen, bu döneme ilişkin prim ödemesi ve bordro kaydı bulunmayan kişiler, yalnızca bu belgeden yararlanarak sigorta başlangıcını geriye çekemeyecekler.

FİİLİ ÇALIŞMA ŞARTI VURGUSU

Yargıtay’ın verdiği kararda, emekliliğin hesaplanmasında dikkate alınacak sigortalılığın, sadece fiilî çalışmanın belirgin, açık ve güçlü kanıtlarla ispatlandığında mümkün olabileceği vurgulandı. İşe giriş bildirgesinin bu durumu tek başına kanıtlamaya yeterli olmadığı ifade edildi.

DAVA ÇANAKKALE’DEN YARGITAY’A TAŞINDI

M.R. adlı kişi, 16 Şubat 1992 tarihinde Çanakkale’de bir iş yerinde çalıştığını iddia ederek, o tarihte adına düzenlenen işe giriş bildirgesi ile Çanakkale İş Mahkemesi’ne başvurdu. M.R., bu tarihi sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini istedi.

SGK: BORDRO VE PRİM KAYDI YOK

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), söz konusu döneme ait prim bildirgeleri ve dönem bordrolarının eksik olduğunu belirterek, işe giriş bildirgesinin sigortalılık başlangıcı için tek başına yeterli sayılamayacağını savundu ve davanın reddini talep etti.

YEREL MAHKEMELER DAVACI LEHİNE KARAR VERDİ

Çanakkale İş Mahkemesi, davacının en az bir gün sigortalı çalıştığı yönünde kanaat getirerek, sigorta başlangıç tarihini 16 Şubat 1992 olarak kabul etti. SGK’nın istinaf başvurusu üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

YARGITAY: İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

SGK’nın temyiz başvurusu sonucunda dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, işe giriş bildirgesinin sigortalılık başlangıcını tek başına ispatlamaya yetmeyeceğine, fiilî çalışmanın kesin bir şekilde ispatlanması gerektiğine dikkat çekti.

BORDRO YOK, TANIK HATIRLAMIYOR

Yargıtay kararında, ilgili döneme ait bordroların bulunmadığı, dinlenen tanığın davacıyı hatırlamadığı ve çevredeki iş yerlerine yönelik herhangi bir araştırma yapılmadığı gibi eksiklikler bulunduğuna vurgu yapıldı.

“RESEN ARAŞTIRMA YAPILMALIYDI”

Kararda, sosyal güvenlik davalarında resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu hatırlatıldı. SGK ve diğer resmi kurumlar aracılığıyla, davalı iş yerine komşu iş yerlerinin detaylı bir şekilde araştırılması gerektiği ifade edildi.

KARAR BOZULDU, DOSYA GERİ GÖNDERİLDİ

Uyuşmazlık döneminde aynı iş yerinde ya da çevresinde çalıştığı tespit edilebilecek kayıtlı çalışanlar ve iş yeri sahiplerinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Yargıtay, eksik inceleme ve araştırmaya dayanan kararı, usul ve yasaya aykırı buldu. Bu sebeplerle Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kaldırarak ilk derece mahkemesi hükmünü bozdu ve dosyayı yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.