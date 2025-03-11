Yargıtay’dan Emsal: Habersiz Paylaşıma Hapis Cezası

YARGITAY’DAN EMSEL KARAR

Bir kişi, arkadaşı ile birlikte çektikleri fotoğrafı habersiz bir şekilde sosyal medya üzerinde paylaşarak, fotoğrafın üzerine arkadaşını hedef alan küfürlü ifadeler yazdı. Olay sonrasında durum, adli süreçle mahkemeye taşındı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

İlk derece mahkemesi sanığın beraatine karar verdi. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe olarak sundu.

TEMYİZE BAŞVURDU

Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği karar sonrasında sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini öne sürerek temyize başvurdu. Fakat Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek verilen cezanın onanmasına karar verdi. Bu gelişme, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.