Yargıtay’dan Emsal Karar: Tahliye Davası Süre Sınırı Belirlendi

yargitay-dan-emsal-karar-tahliye-davasi-sure-siniri-belirlendi

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıkların en yaygın konularından biri tahliye meselesidir. Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi, 15 Ağustos 2020 tarihinde aylık 4.750 TL kira bedeli karşılığında konutunu 5 yıl süreyle kiraya verdi.

3 YIL SONRA TAHLİYE TALEBİ

Geçen 3 yılın ardından ev sahibi, kişisel ihtiyacı nedeniyle kiracının tahliye edilmesini talep etti. Kiracı, evi boşaltmak istemediği için 1 Aralık 2023 tarihinde tahliye davası açıldı. Dava açıldığında kiralanan evin kira bedeli 9.000 TL’ye yükselmişti. Mahkeme, ev sahibinin ihtiyacını gerçek ve samimi bularak kiracının tahliyesine hükmetti. Ancak kiracı karara itiraz ederek davayı temyize taşıdı. Yargıtay, bu süreçte tahliye konusunda önemli bir emsal karar verdi. Adana 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında 15 Ağustos 2020 tarihli ve 5 yıl süresince geçerli olan kira sözleşmesinin varlığını doğruladı ve toplanan delillerle ev sahibinin ihtiyacının gerçek ve zorunlu olduğuna karar verdi.

YARGITAY’DAN EMSEL KARAR: TAHLİYE KARARI BOZULDU

Burada, kanun yararına bozma gerekçesiyle bir itirazda bulunuldu ve dava Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, dikkat çeken bir karara imza attı. Adalet Bakanlığı, kira sözleşmesinin süresi dolmadan açılan davanın usul ve yasaya aykırı olduğu ve dolayısıyla kararın kanun yararına bozulması gerektiği konusunda görüş bildirdi. Yargıtay’ın incelemesi neticesinde, taraflar arasında mevcut olan 15 Ağustos 2020 tarihli kira sözleşmesinin 5 yıllık süre zarfında, davanın ev sahibi tarafından 1 Aralık 2023’te açıldığı tespit edildi. Bu durum sebebiyle Yargıtay, 9 Eylül 2025 tarihinde mahkemenin tahliye kararını bozdu.

NE ZAMAN DAVA AÇILABİLİR?

Yargıtay’ın kararında, ihtiyaç nedeniyle açılacak tahliye davalarının belirli süreli kira sözleşmelerinin sadece süresinin sona erdiği tarihten sonra yapılabileceğinin vurgulandığı görüldü.

