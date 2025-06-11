“Yargıtay’dan Yıllık İzin Ücreti Kararı”

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücretleri Üzerine Önemli Değişiklik

İşçi ve işverenler arasında, kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin tahsilinde hangi zaman aşımı süresinin uygulanacağı uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Yargıtay, bu konudaki belirsizliğe son veren önemli bir içtihat değişikliği gerçekleştirdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, geçmişte 2012 ile 2017 yılları arasında sona eren iş sözleşmeleri için 10 yıllık zaman aşımı süresi uyguluyordu. Ancak 2020’de iş davalarına bakan dairelerin birleştirilmesinin ardından bu görüş tekrardan değerlendirildi. Yeni içtihada göre, bu döneme ait kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde artık 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulanacak.

Geçmişteki Değişiklikler ve Yeni Süreç

1 Temmuz 2012’den önce yıllık izin ücretleri için 5 yıl olan zaman aşımı süresi, bu tarihte yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile birlikte 10 yıla çıkarılmıştı. Ancak 25 Ekim 2017’de yürürlüğe girmiş olan İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi alacaklarında zaman aşımı süresi tüm alacak türlerinde 5 yıl olarak belirlenmişti. Kanunda bulunan geçici maddeye göre, 25 Ekim 2017’den önce başlamış olan zaman aşımı süreleri, eski kurallar doğrultusunda (10 yıl) işlemeye devam ediyor. Fakat süresi henüz dolmamış alacaklar için, kalan sürenin 5 yılı geçmesi durumunda, yeni düzenleme geçerli oluyor.

İzin Ücretinin Hakkı ve Zaman Aşımı Süresi

İş Kanunu’na göre, işçinin kullanmadığı yıllık izinlerin ücreti, iş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte hak kazanılıyor. İzin ücreti, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor ve zamanaşımı süresi de bu tarihten başlıyor. İşçinin işten çıkış şekli bu konuda belirleyici değil; ister işveren tarafından haklı sebeple çıkarılmış olsun, isterse çalışan kendi isteğiyle işten ayrılmış olsun, kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödenmesi gerekiyor. Yargıtay’ın içtihadında yaptığı bu değişiklik, çalışanların hak arama süresi açısından önemli sonuçlar doğuruyor ve işverenlerin de yükümlülüklerini yeniden gözden geçirmelerini gerektiriyor. Çalışanların hak kaybı yaşamamaları için zaman aşımı süresini dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.