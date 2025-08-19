Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımı İçin Suç!

YARGITAY’DAN YENİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya üzerinde fotoğraf paylaşımı yapan kullanıcıları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Bir Instagram kullanıcısı, açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Bu durum üzerine yapılan şikayet sonucu kullanıcıya “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

HAPİS CEZASINDAN BERAATE

Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak sanığın avukatının istinaf başvurusu üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alındığı gerekçesiyle eylemin suç oluşturmadığına karar vererek beraat kararı verdi.

DOSYA YARGITAY’A GİTTİ

Şikayetçilerin itirazı sonucunda dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde belirtilen “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında olduğunu belirtti ve istinafın verdiği beraat kararını bozdu.

KİŞİSEL VERİLER VE HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Dairenin kararında, bir kişiye ait her türlü bilginin başkalarına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi durumunun TCK’nın 136. maddesinde suç olarak tanımlandığına dikkat çekildi. Herkes tarafından bilinebilir veya kolayca ulaşılabilir kişisel bilgilerin de yasal anlamda “kişisel veri” olarak kabul edildiği, kişisel verilerin taşınması veya kaydedilmesi gibi her faaliyetinin “kişisel verileri ele geçirme” kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Dava özelinde, sanığın şikayetçilerin izni olmadan yaptığı paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” suçu oluşturduğu belirtildi. “Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.” ifadesi kararda yer aldı.

TCK 136. MADDE HAKKINDAKİ DETAYLAR

TCK’nın 136. maddesinde, hukuka aykırı olarak kişisel verileri bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişilerin iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği belirtiliyor.