Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşan kullanıcıları etkileyen önemli bir karar verdi. Bir kullanıcı, herkese açık hesaplardan elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı ve bu durum üzerine şikayet edildi. Kullanıcı, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla yargılandı.

HAPİS CEZASI VE SONRA BERAAT

Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alındığı gerekçesiyle sanığın eyleminin suç oluşturmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

DAVA YARGITAY’A TAŞINDI

Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında bulunduğunu belirtti ve istinafın beraat kararını bozdu.

TCK’NIN 136. MADDESİNE VURGU

Yargıtay’ın kararında, kişiye ait her türlü bilginin izinsiz paylaşımının suç olduğu belirtildi. Kişisel bilgilerin herkes tarafından bilinebilir olmasının bile yasal anlamda “kişisel veri” kabul edildiği vurgulandı. Kararda, “Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, kişisel verileri ele geçirme kapsamına girer” ifadesi yer aldı. Davada şikayetçilerin izni olmadan yapılan paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” olduğu kaydedildi. Sonuç olarak, sanığın “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan mahkum edilmesi gerektiği ifade edildi.

TCK 136’NIN İÇERİĞİ

TCK’nın 136. maddesinde ise “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir.