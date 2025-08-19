Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN YENİ DÜZENLEME

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşımını ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Bir Instagram kullanıcısı, açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında yayımladı. Bu durum üzerine, sosyal medya kullanıcısına “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

HAPİS CEZASI VE SONUCU

Yerel mahkeme, söz konusu kişiye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak, sanık bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların açık hesaplardan alınmış olması sebebiyle eylemin suç sayılmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

YARGITAY’A GİDEN SÜREÇ

Şikayetçilerin itirazı sonucunda dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın hareketinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamına girdiğini belirtti ve itiraz üzerine beraat kararını bozdu.

KİŞİSEL VERİLER ÜZERİNE VURGU

Kararın detaylarında, bir kişinin bilgilerini başkasına vermesi, yayması veya ele geçirmesinin TCK’nın 136. maddesi çerçevesinde suç olduğu vurgulandı. Kolaylıkla erişilebilen kişisel bilgilerin de yasal olarak “kişisel veri” sayıldığına dikkat çekilen açıklamalarda, “Kişisel verilerin, yazılı olduğu belgeden alınması veya diğer nesnelere taşınması, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir.” ifadelerine yer verildi. Olaya ilişkin olarak, sanığın paylaşımlarının şikayetçilerin izni olmadan yapılması nedeniyle kişisel verileri ele geçirdiği kaydedildi.

SONUÇ OLARAK

Kararda, “Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.” açıklaması yapıldı. TCK’nın 136. maddesi ise, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenleniyor.