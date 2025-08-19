Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ BİR KARAR

Yargıtay, sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşanları yakından etkileyen yeni bir karara imza attı. Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık profillerden edindiği fotoğrafları kendi hesabında yayınladı. Bu durum üzerine yapılan şikayet sonucunda, sosyal medya kullanıcısı hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

HAPİS CEZASI VE BERAAT

Yerel mahkeme, sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınmasını gerekçe göstererek sanığın beraatine karar verdi.

DOSYANIN YARGITAY’A GİDİŞİ

Şikayetçilerin itirazıyla dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçunu oluşturduğunu belirtti ve istinafın beraat kararını bozdu.

TCK’NIN 136. MADDESİNE VURGULANDI

Kararda, bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesinin, yayılmasının ya da ele geçirilmesinin TCK’nın 136. maddesi kapsamında suç olarak tanımlandığı belirtildi. Ayrıca, herkes tarafından bilinen ya da kolaylıkla ulaşılabilen kişisel bilgilerin yasal açıdan “kişisel veri” olarak kabul edildiği ifade edildi. “Kişisel verilerin, bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak saklanması, kişisel verileri ele geçirme olarak değerlendirilebilir.” denildi. Dava konusu olayda şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından yapılan paylaşımlar “kişisel verileri ele geçirme” olarak nitelendirildi. Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği kaydedildi.

TCK 136 NE ŞEKİLDE DÜZENLENİYOR?

TCK’nın 136. maddesi, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadeleriyle düzenleniyor.