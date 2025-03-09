Yargıtay: Hırsızlığı Bildirmeyen İşten Atılacak

DAİRENİN KARARI

Eskişehir’de bir şirkette işletme şefi olarak görev yapan bir birey, şirketin araçlarının deposundan mazot çalındığını bildiren tutanağı şirket yetkililerine iletti. Hırsızlık olayını incelemeye alan yetkililer, daha önce de aynı olayın yaşandığını ve işletme şefinin bu durumdan haberdar olmasına rağmen gerekli bildirimi yapmadığını tespit etti. Bu nedenle, olay hakkında bilgi vermediği gerekçesiyle dört yıl çalıştığı iş yerinden tazminatsız bir şekilde çıkarılan çalışan, kıdem, ihbar ve manevi tazminat talebiyle Eskişehir 2. İş Mahkemesi’nde dava açtı.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, çalışanın işvereni zarara uğratacak doğrudan bir hareketinin olmadığını belirtti. İş sözleşmesinin feshine neden olan eylemin haklı fesih düzeyinde olmadığını hükme bağladı. Bu bağlamda, mahkeme kıdem ve ihbar tazminatının davacıya ödenmesine karar verdi.

İTİRAZ VE SON GELİŞMELER

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi, yapılan itiraz üzerine yerel mahkemenin kararını iptal etti. Daha önceki hırsızlık olayı sonrasında davacının, işverenin yerine geçerek olayla ilgili eylem gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Mahkeme, disiplin soruşturmasının da gösterdiği gibi, işverence bu olayın affedilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Davacı işçinin atılı eyleminin sadakat borcuna aykırı olduğuna ve feshin haklı nedene dayandığına karar verildi. Bu gerekçelerle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak, davanın reddine hükmedildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise temyiz başvurusunu inceleyerek istinaf mahkemesi kararının usul ve kanuna uygun olduğunu onadı.