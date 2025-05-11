Yargıtay Nafaka Ödemelerini Uyarladı

DAVA SÜRECİ ve ANLAŞMALI BOŞANMA

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, önemli bir emsal karar verdi. Davacı vekili, anlaşmalı boşanma çerçevesinde yapılan sözleşme gereği müvekkili tarafından davalıya aylık 1.500 dolar yoksulluk nafakası ödenmesine karar verildiğini, fakat zamanla davacının ekonomik durumunun kötüleştiğini belirtti. Dava dilekçesinde, aylık 1.500 dolar olan nafakanın ya tamamen kaldırılmasını ya da 850 lira olarak indirilmesini talep etti. Davalı vekili ise karşı tarafın gerçeğe aykırı iddialarla açtığı davayı kabul etmediklerini, evliliğin davacının mevcut eşi ile müvekkilini aldatması nedeniyle sona erdiğini ifade ederek davanın reddini savundu.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR VERDİ

İlk derece mahkemesi, dosya kapsamını değerlendirerek davanın kısmen kabulü ile davalı lehine 1.000 dolar yoksulluk nafakası takdir etti. 22.12.2021 tarihli ek karar ile nafaka davalarında talep edilen vekalet ücretinin reddine karar verdi. Taraf vekilleri, bu karara karşı itiraz ederek davalı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulundu.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ YENİ BİR HÜKÜM VERDİ

Bölge Adliye Mahkemesi, davalı lehine alınan kararı değerlendirerek; davacının emekli olduğu ve TL üzerinden emekli maaşı aldığı, boşanmanın kesinleştiği tarihteki döviz kurlarını göz önünde bulundurarak yoksulluk nafakasının TL cinsine uyarlanmasına ve aylık 2.500 TL olarak belirlenmesine hükmetti. Bu karar, mahkeme tarafından ekonomik göstergeler ışığında yapıldı.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI BOZDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozdu. Bozma ilamında, davalının sosyal ve ekonomik durumunun araştırmalar sonucunda belli olduğunu, boşanma protokolünde ödenen yoksulluk nafakasında her iki tarafın zarar görmediğini açıkladı. Davacının gelir düzeyinin yüksek olduğu anlaşılırken, nafakanın indirilmesinin doğru olmadığı vurgulandı.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU GÜNDEMİNE TAŞINDI

Bölge Adliye Mahkemesi, yoksulluk nafakasının başlangıç tarihinden sonra davacının ekonomik durumunun kötüleştiğini, davalının ise olumlu yönde geliştiğini belirtmesi üzerine direnme kararı verdi. Davalı vekili, bu karara karşı temyiz başvurusunda bulundu ve dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine alındı.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NDAN ONAMA

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temyiz incelemesinin ardından Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını onadı. Onama kararında, yoksulluk nafakasının tarife edileceği ve erkeğin nafaka borcunu ifa etmesi için gereken çabanın göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi. Yargıtay, nafakanın Türk Lirası cinsinden ödenmesine karar verilmesinin isabetli olduğunu belirtti.