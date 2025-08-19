Yargıtay, Sosyal Medya Paylaşımında Suç Kılındı

YARGITAY’DAN YENİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşan kullanıcıları etkileyen önemli bir karar aldı. Bir Instagram kullanıcısı, açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Bunun üzerine, yapılan şikayetle kullanıcı hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

HAPİS CEZASI VE BERAT

Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak, bu karara itiraz eden sanığın dosyası Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Mahkeme, fotoğrafların herkese açık hesaplardan temin edilmesi sebebiyle eylemin suç teşkil etmediğine karar vererek sanığı beraat ettirdi.

DOSYA YARGITAY’A GİTTİ

Şikayetçiler, bu karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında bulunduğunu belirleyerek istinaf mahkemesinin beraat kararını bozdu.

TCK’NIN 136. MADDESİNE ATIF

Dairenin kararında, bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi veya ele geçirilmesinin TCK’nun 136. maddesi tarafından suç sayıldığı vurgulandı. Kararda, herkes tarafından bilinmesi ya da kolaylıkla ulaşılması mümkün kişisel bilgilerin de yasal olarak “kişisel veri” sayıldığı ifade edildi. “Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgeden alınması veya başka bir nesneye kaydedilerek sabitlenmesi, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir.” değerlendirmesi yapıldı. Dava konusu olayda da sanığın, şikayetçilerin izni olmaksızın yaptığı paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” olarak nitelendirildiği belirtildi.

TCK 136 NE DİYOR?

TCK’nın 136. maddesinde yer alan ifade ise şu şekilde: “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”