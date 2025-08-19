Yargıtay, Sosyal Medya Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF PAYLAŞIMINA YENİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşan kullanıcılarla ilgili yeni bir karar aldı. Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık hesaplardan topladığı fotoğrafları kendi profilinde yayınladı. Bu durum üzerine yapılan şikayet doğrultusunda, sosyal medya kullanıcısına “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

ÖNCE HAPİS CEZASI, SONRA BERAAT

Yerel mahkeme, davayı karara bağlayarak sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak sanığın istinaf başvurusu üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, söz konusu fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınmasından dolayı eylemin suç oluşturmadığına hükmederek beraat kararı çıkardı.

DOSYA YARGITAY’A TAŞINDI

Şikayetçilerin itirazı sonucunda dosya Yargıtay’a gitti. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında olduğunu belirtti ve istinafın beraat kararını bozdu.

TCK’NIN 136. MADDESİNE ATIF YAPILDI

Dairenin kararında, bir kişiye dair her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin TCK’nın 136. maddesi kapsamında suç olarak tanımlandığı vurgulandı. Karara göre, herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması mümkün olan kişisel bilgilerin yasal anlamda “kişisel veri” olarak kabul edildiği belirtildi. “Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir.” değerlendirmesi yapıldı. Dava konusu olayda, şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından gerçekleştirilen paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” niteliğinde olduğu kaydedildi.

TCK 136 NE DİYOR?

Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde; “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadeleri yer alıyor.