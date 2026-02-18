Yargıtaydan Ehliyetsiz Sürücüye Tazminat Hakkı Kararı

YARGITAY’DAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLERİ KORUYAN KARAR

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyetsiz sürücüler için önemli bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, ehliyetsiz olmasına rağmen bir kaza geçiren sürücünün kusuru bulunmadığı durumlarda, aracına zarar veren kişilerden tazminat talep edebileceğini belirtti. Yargıtay, sürücünün ehliyetinin olmayışının idari bir yaptırım gerektirdiğini, ancak bunun maddi zarar taleplerini engellemediğini vurguladı.

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ İLAM

Resmi belgelerde yer alan bilgilere göre, 2023 yılında Denizli’de meydana gelen bir trafik kazasında ehliyetsiz bir sürücü, başka bir aracın çarpması sonucunda hasar aldı. Kaza sonrasında açılan davada, sürücü, aracının kullanılmaz hale geldiğini belirterek, kiralama masraflarını ve mahrumiyet bedelini talep etti. Yapılan yargılama sırasında, kazaya karışan aracın aynı kişi adına kayıtlı olduğu, ancak kaza tutanağına farklı bir isim yazıldığı anlaşıldı.

YEREL MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Sürücü, davada evrakta sahtecilik olduğunu belirterek, tazminat talebinin geçersiz olduğunu savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, tazminat talebini reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı, mahkeme kararını temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında, yerel mahkemenin kararını inceleyerek, kararın bozulmasına hükmetti.

YARGITAY’DAN TAZMİNAT VE İLİYET BAĞI VURGUSU

Yargıtay, kararında davacının ehliyetsiz olmasının sürüş kusuru sayılmadığını ve bunun illiyet bağını kesmeyeceğini ifade etti. Zararın miktarının hesaplanması ve buna göre karar verilmesi gerektiği yönündeki ifadesinin yanı sıra, ehliyetsiz sürücüler için tazminat taleplerinin geçerli olabileceğine dair önemli bir noktaya dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, kaza anında ehliyetsiz sürücünün kusurlu olduğuna dair bir bilirkişi tespiti olmadığına da vurgu yaptı.