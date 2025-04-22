Yarı Finalde Heyecan Başladı!

YARI FİNALİN BAŞLANGICI

Türkiye Kupası’nda yarı final mücadeleleri bugün başlıyor. 2024/25 sezonunun yarı finalinde Konyaspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Göztepe takımları karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR-GALATASARAY: İLK DÜELLO

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Konyaspor ile Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda buluşacak. Bu önemli mücadele 20.30’da başlayacak ve maçın hakemliğini Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE: KRİTİK MAÇ

Türkiye Kupası’nın diğer yarı final karşılaşmasında Trabzonspor ile Göztepe, 24 Nisan Perşembe günü Papara Park’ta bir araya gelecek. Maçın başlangıç saati de yine 20.30 ve hakemliği Cihan Aydın üstlenecek.

FINALSİTLERİN BELİRLENMESİ

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak yarı final mücadelelerinin ardından Türkiye Kupası’nda finalistler belli olacak. Ancak bu sezonun final maçının hangi statta oynanacağı henüz kesinleşmedi.