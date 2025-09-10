Yarı Finale Rakip Belli Oldu

A MİLLİ TAKIMIN YARI FİNALE YÜKSELİŞİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşmış ve maçı 91-77’lik skorla kazanarak yarı finale yükselmişti. Riga’da meydana gelen bu müsabaka, Türkiye’nin avantajlı bir sonuç almasını sağladı. Millilerin başarısı sonrasında oynanan Litvanya-Yunanistan müsabakası sayesinde yarı finaldeki rakip belli oldu. Yunanistan, Litvanya’yı 87-76 gibi bir skorla mağlup ederek A Milli Takım’ın rakibi oldu. Söz konusu karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü yapılacak.

24 YIL ARADAN SONRA YENİDEN YARI FİNAL

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez yarı finale çıkma mutluluğunu yaşadı. 2001 yılında ev sahipliğini yaptığı EuroBasket’te ilk kez son 4 takım arasına girmişti ve 24 yıl aradan sonra yeniden bu başarıya ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya’ya 78-69’luk skorla mağlup olarak ikinciliği almıştı.

TARİHİ BİR BAŞARI: 68 YILDA 7 GALİBİYET

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 68 yıl aradan sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Milli takım, son olarak 1957 yılında EuroBasket’te peş peşe 7 maç kazanmıştı ve 68 yıl sonra bu başarıyı tekrar elde etmenin gururunu yaşıyor. 1957 Avrupa Şampiyonası’nda milli takım, 9. sırada yer almıştı.